BLOGI JA FOTOD | EFTA 2021: parim mängufilm "Viimased", aasta elutööpreemia sai Hagi Šein

Filmižürii esimees tunnustas filmitegijaid, sest vaatamata koroonaajastu keerukusele, on nad kõige laiemas mõistes suutnud välja tulla mitmete õnnestunud töödega. "Kuigi COVID-piirangute tõttu tabasid filmide ja sarjade võtteperioode ka ajutised seisakud, siis ometigi saadi ka nendega ühele poole. Koostöö on samuti märksõna, mis enamasti on eestlastele edu toonud rahvusvahelisel tasandil ja aidanud kaasa paremate ning huvitavamate filmide tegemisele. Nii ka sel korral, "Viimaste" puhul,“ selgitas Lippmaa.

EFTA 2021 filmižürii esimehe, Lauri Lippmaa (Eesti Stsenaristide Gild) sõnul oli tänavuste tööde hulgast võitjate valimine äärmiselt keeruline, sest nii nagu iga žürii on oma nägu, on igal aastal kandidaadidki erineva tasemega. "Võitjaid valinud seitsmeliikmeline superžürii oli täiesti üksmeelne vaid ühes kategoorias, nimelt parima montaažirežissööri auhinna puhul, kus paistis silma Hendrik Mägar. Tema monteeritud dokumentaalfilm "Üht kaotust igavesti kandsin" annab hästi edasi hinge puudutavate lugude emotsionaalse südame,“ sõnas Lippmaa.

Parim operaator

Sten-Johan Lill („Viimased“, Homeless Bob Production (EE) / Bufo (FI) / PRPL (NL), režissöör Veiko Õunpuu)

Parim montaažirežissöör

Hendrik Mägar („Üht kaotust igavesti kandsin“, Alasti Kino, režissöör Carlos E. Lesmes)

Parim helirežissöör

Külli Tüli, Fred Jüssi, Henri Kuus, Horret Kuus („Fred Jüssi. Olemise ilu“, Taska Film, režissöör Jaan Tootsen)

Parim helilooja

Timo Steiner („Ülo Sooster. Mees, kes kuivatas rätikut tuule käes“, Baltic Film Production, režissöör Lilija Vjugina)

Parim filmikunstnik

Eugen Tamberg („Vee peal“, Filmivabrik, režissöör Peeter Simm)

Parim kostüümikunstnik

Liis Plato („Rain“, Alasti Kino, režissöör Janno Jürgens)

Parim naisnäitleja

Mari Lill („Kratt“, Tallifornia, režissöör Rasmus Merivoo)

Parim meesnäitleja

Tommi Korpela („Viimased“, Homeless Bob Production (EE) / Bufo (FI) / PRPL (NL), režissöör Veiko Õunpuu)

Aasta tegija

grimmikunstnik Kaire Hendrikson

Ka teležürii esimehe Birjo Kiige (Telia) sõnul oli parimatest parimate väljavalimine äärmiselt keeruline väljakutse. „Kandidaadid on kõik eri-ilmelised, igaühel omad tugevused ja nõrkused, oma stiil ja nägu. Kohati on žürii töö isegi tänamatu - kuidas valida võitja olukorras, kui võitu väärivaid töid on mitmeid? Just see asjaolu oligi üks keerulisemaid punkte, millele ei aidanud kaasa ka see, et tänavu esitati konkursile rohkem töid kui ühelgi varasemal aastal,” rääkis Kiige.

Žürii esimehe sõnu on telemaailmas põnevad ajad. „Voogedastusplatvormid on toonud uue hingamise draamasarjade žanris, mida näitab nende sarjade edu tänavustel EFTAdel. See ei tähenda muidugi, et nii-öelda vanad telekanalid kuidagi stagneeruksid. Aasta uueks tulijaks pärjatud "Maailma kõige targem rahvas" oli eelmise aasta tõeline pärl, samuti rabasid kõiki Liisi Eesmaa loodud ebamaised karakterid,” tõi Birjo Kiige välja.