KUULA | Rozell avaldas verivärske loo "No One Knows My Face" koos TikToki heategevuskampaaniaga

“No One Knows My Face" on jätkuks kevadel ilmunud hitile “Fever”, mis pälvis suurt tähelepanu ka Inglismaa raadiojaamades. Nagu ka esimene singel "Critical" platseerus “Fever” Music Week Club Charts Top 5 hulgas.

Et Rozellile on tähtis noorte vaimne tervis, on ta otsustanud toetada Eesti Noorte Vaimse Tervise Liikumise tegevust. Iga 100 tuhande TikToki vaatamise kohta annetab ta 100 eurot just sellele organisatsioonile. Lisaks läheb postitust enim jaganud fännide vahel loosi fännikaupa.

Kui esimese 24 tunniga saab 100 tuhat vaatamist TikTokis täis, lisab ta veel 900 eurot ja annetab kokku 1000 eurot.

Rozelli sõnul peegeldab see lugu ta enda elu: "Elus on vahel raskeid hetki, kus tahaks olla lihtsalt läbipaistev, kaduda kusagile ja olla vaid iseendaga. Väga tähtis on see aeg endale leida ja ennast tundma õppida."