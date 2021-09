Foto: Taavi Sepp

Täna toimuvad Eesti filmi- ja teleauhinnad, kuhu on taaskord kohale tulnud kodumaiste staaride koorekiht. Küll aga jäi mitmele terastele kohalviibijatele silma vaatepilt, kus teleprodutsent Tuuli Roosma elukaaslane Arbo Tammiksaar on saabunud Roosma asemel peole hoopis palju kõneldud modellist kaaslanna Mona Brit Luuriga. Kas tegu on tõesti uue paariga?