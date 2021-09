Laulja Eleryn Tiit andis mõned päevad tagasi välja sügisese loo – videosingli "Kõikjal Kõiges". Laul räägib ei millestki muust kui armastusest ning on uusversioon Donna Lewise 96. aasta hitist "I Love You Always Forever". Lauljatar paljastas Kroonikale, et uues muusikavideos teeb kaasa tema elukaaslane. Vaata lähemalt videost!