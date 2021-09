KROONIKA PODCAST | Kuidas jääda sotsiaalmeediat kasutades õnnelikuks? Vastuseid annavad Brigitte Susanne Hunt ja Ženja Fokin

Stilist Ženja Fokin tunnistab ausalt, et sotsiaalmeedia juba mõjub kord nii, et inimesed võrdlevad ennast teistega ja ka tema ise pole mingi erand: "Kui me räägime siin avatud kaartidega, loomulikult ma võrdlen - analüüsi mõttes, kas ma saan midagi paremini teha ja mis on sõnum, mida ma kannan." Kroonika podcasti, mida sel korral juhib Stella K. Wadowsky, jäävad Brigitte Susanne ja Ženja vähemalt ühes küsimuses erinevale seisukohale - selleks on sotsiaalmeedias oma toidupiltide jagamine. Nimelt leiab Fokin, et toit maitseb selgelt paremini, kui telefon parasjagu käes ei ole, kuid Brigitte Susanne jääb kardinaalselt teisele seisukohale.