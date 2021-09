Johan Randvere abielust Eveliniga: aeg-ajalt on natuke kahju, et meie vanusevahe on selline

Johan: Aeg-ajalt on natuke kahju, et meie vanusevahe on selline. Mingis mõttes oleks tahtnud nii erilise inimesega väikesest peale koos olla. See on nüüd kirjanduslikult öeldud, ehkki kuulus vene tšellist Mstislav Rostropovitš abiellus oma naisega neli päeva pärast tutvumist. Kui Ameerika ajakirjanikud küsisid, ega ta kahetse nii kiirelt tehtud abieluettepanekut, ütles ta: jah, kahetsen, et need neli päeva raisku läksid. Oleks pidanud kohe abielluma! Ka meil oli sarnane lugu. Nii kui toimus äratundmine, oli otsus tehtud.