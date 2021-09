Kohtume Lauri Nebeliga (72) tema maakodus, mereäärses Saulepi külas. Lauri tõrvab paadipõhja ja hõikab juba kaugelt rõõmsa­tujuliselt tere. Ta tutvustab end kui teise kategooria rannapüügi­kalurit. Paadi kõrval seistes meenutab ta väga heledate lokkidega Timmut, kes laulis "Kui on meri hülgehall...".

Aeg on edasi läinud, aga meri on jäänud. Meri on Laurile alati hingelähedane olnud, nagu ka näitlemine ja laulmine. Lauril lõppesid äsja Saaremaal filmivõtted, kus ta mängis filmis "Suvita­jad" naabrimehe rolli. Film on vändatud sama algmaterjali põhjal kui kultuskomöödia "Siin me oleme". Lauri tegi sel suvel kaasa ka teises kodumaises filmis "Tähtsad ninad".

"Mul pole sellest asjast veel isu täis saanud. Kui artistiveri on sees, siis nii on," sõnab ta.