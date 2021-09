Laulja Uudo Sepp kinnitab Kroonikale, et kooselu suunamudija Kendra Katrina Könneliga on ootamatult läbi saanud. Kahe noore suhtedraama teeb segasemaks fakt, et neiu jagas Instagramis kirja, kus ta süüdistab Uudot lähisuhtevägivallas, kuid ajakirjanikuga rääkides võtab ta oma sõnad tagasi ja ütleb, et nende suhtega on kõik hästi.