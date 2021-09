Uudo Sepa värvikirevad skandaalid: põlev šokolaad, kokku-lahku romanss, kurikuulus koroonapidu ja sõda kaitseväega

Pealtnäha malbe ja naiivne Uudo Sepp on kolme aastaga, mis ta kuulus on olnud, jõudnud tekitada rohkem skandaale kui mõni Eesti tuntud inimene terve oma elu jooksul. Nüüd on superstaarisaate võitnud noormehele toonud paksu pahandust lahkuminek suunamudijast Kendra Katrina Könnelist , kes väidab oma sõpradele, et kuulus laulja on tema suhtes olnud vägivaldne.