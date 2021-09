KUUMAD KLÕPSUD | Püha püss! Kylie Jenneri endine parim sõbranna käis peol puhta alasti

Kylie Jenneri endine parim sõbranna otsustas Lääne-Hollywoodis asuvat restorani The Nice Guy külastada sädelevatest kivikestest valmistatud kleidiga. Kuid paljastava riideeseme all kandis 20 miljoni Instagrami jälgijaga tõsielustaar ainult nahatooni püksikuid. Antud kleiti on varem kandnud ka Cher ja Amber Woods.