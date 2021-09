Endine Ice Creami lauljatar ei tahtnud bändist aastaid rääkida: see tuletas meelde, mille pärast ma ei tahtnud kooli minna

"Minu jaoks ei olnud see ei naljakas, ei lõbus,“ selgitab lauljatar, et vanuses 14-21 keeldus ta seda teemat üldse kommenteerimast.

"Oli palju kadedust, negatiivseid kommentaare netis. Kui oled selle keskel, tarbid seda tahes tahtmata, isegi kui sa ei lähe seda otsima. See tõesti tekitas vaimse errori, kui võeti selle kallal, et olin natuke tüsedam laps ja bändi kõige tüsedam liige. See valmistas mind ette justkui väga suurte traumadega eluks. Kõik, mis oli seotud Ice Creamiga tuletas mulle meelde kõike seda, mille pärast ma nutsin või ei tahtnud kooli minna,“ ütleb ta.