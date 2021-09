Conan O'Brien lahkunud Norm Maconaldist: ta teadis, et selle nalja tegemine maksab talle tema töö, aga ta tegi seda ikka

Conan ja tema paariline Andy Richter rääkisid taskuhäälingus "Conan O'Brien Needs a Friend", kuidas Norm Mcdonaldi naljad OJ Simpsoni kohta läksid talle töökoha maksma.

Conan meenutas, kuidas Norm sai omal ajal palju kriitikat, kui ta spordiauhindadel sportlaste üle nalja tegi. Tänapäeval on aga auhinnagala just muutunud selliseks nagu koomik ette näitas.

Andy Richter tõi välja, et Norm Mcdonaldi pidevad naljad OJ Simpsoni kohta maksid talle töökoha "Saturday Night Live" juures. "Üks saate bosse oli mõrvari sõber. Ma eeldan, et korraldus OJ kohta vähem nalju teha, tuli ülevalt, sest ta tegi neli nalja järjest tema kohta. Öelda Normile, et suur boss tahab, et sa mõrvari kohta vähem nalju teeks, oli tema jaoks suur ei. Kui on üks asi, mille kohta ei peaks vähem nalju tegema, on mõrvar."

Oma lugu on ka Conanil. Kui ta üheksakümnendatel jutusaatejuhina alustas, siis oli ta saanud direktiivi Norm Mcdonaldit mitte enam külalisena saatesse kutsuda. Conan kirjutas oma bossidele, et parima võimaliku saate tegemiseks on tal Normi vaja. Ta sai sellele vastuseks, et temast oodati paremat.

Conani taskuhääling on kolm aastat vana ning selle aja jooksul on fännid kõige enam külaliseks nõudnud Normi. Aga koomik ütles külastusest alati ära ning alles nüüd selgub, et põhjuseks oli tema raske haigus.

Conanile meeldis ka Normi naljade esitamise viis - ta ütles nalja puändi ja vaatas siis läbi ekraani sulle otsa. Järjekordse OJ Simpsoni nalja peale ütles Conan: "Ta teadis, et ta kaotab sellepärast oma töö, aga ta tegi seda ikka," meenutas Conan naerdes head sõpra.