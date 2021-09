Nõid Alisa avameelne ülestunnistus: olen 30 ja alkohoolik

Alisa alustab oma postitust tõdemusega, kus ta peab eksiarvamuseks tähelepanekut, et sõltuvuses inimesed näevad halvad välja. Seejuures jagas ta just meelega endast fotot, kus ta on ilma meigi ja filtriteta. "Olen 30 ja alkohoolik," tunnistab Verde seejärel.

Alisa sõnul tarvitavad mitmed kuulsused erinevaid aineid, kuid sellegipoolest näevad nad ilusad ja värsked välja. Muu hulgas tõdeb Alisa, et inimesi on tema poole pöördunud väga mitmetelt elualadelt, kes on olnud mingisuguse keemilise aine sõltuvuse küüsis. "Kui palju on meie ümber õnnetu ja halva välimusega inimesi, kes ei tarvita üldse midagi," lausub Verde.

Selgeltnägija saate võitja märgib, et paljudel inimestel on erinevaid sõltuvusi ja haigusi. Seejuures on küsimus, kuidas inimene suudab end kontrolli all hoida või mitte. "Oma kogemusest võin öelda, et hävitavad suhted tapavad välimust ja tervist rohkem kui ravimid," ütleb Verde, kes ei soovita elu liigselt läbi roosade prillide vaadata.