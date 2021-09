VIDEO | Stig Rästa ja superstaarihakatise esmakohtumine ei möödunud raskusteta: ta natuke kogus end

Ta tõdeb, et eks algus oli väheke raske, sest Sara kallim polnud vist tüdrukut palju laulmas kuulnud ning ta ei julgenud väga tema ees laulda. "Siis ta natuke kogus end ja ma ütlesin, et paneme poisile klapid pähe, siis ta nagu ei kuule sind, aga tegelikult kuulis hoopis seda, mida teie selles videos," lisab laulukirjutaja.

"Aitäh kuulamast-vaatamast. Sara läks nüüd koju tagasi, aga mul on tunne, et me kohtume selle erakordselt julge ja mitte-eestlasliku olemisega tüdrukuga veel," kirjutab Stig lõpetuseks.