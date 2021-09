TREILER | Kanalis Epic Drama esilinastub Soome draamasarja „Rusikas“ teine hooaeg

1950ndatel oli Helsingi külma sõja keskpunkt, kuna ida ja lääne vahel asunud väikeses neutraalses riigis koondusid globaalsed jõud ja nende luureagentuurid. „Rusikas“ on rahvusvaheline spioonipõnevik, mis toob meile loo salajasest luuremeeskonnast, kelle missiooniks on kaitsta Soome sõltumatust olenemata kuludest.

Uues hooajas jätkub lugu 1956. aastal, mis on nii Soomes kui ka mujal maailmas rahutu aasta; Soome president Urho Kekkonen alustab oma esimest ametiaega samal päeval, kui algab Soome üldstreik. Rusika juht Yrjö Ylitalo peab Kekkonenile kinnitama, et tema koos meeskonnaga on endiselt valmis kaasa lööma ja on vajalik selleks, et Kekkonen jääks võimule; vähehaaval saab Rusikas teada suuremast plaanist, mis seab ohtu nii nemad kui ka kogu Soome.

Pärast Poolas ja Ungaris toimunud proteste kavandatakse Venemaal Ida-Karjalas ülestõusu; salajane organisatsioon nimega Vihavennad koolitab võitlusvägesid ja hangib rahvusvaheliselt relvaturult LKA rahalise abiga märkimisväärse koguse relvi. Helena saab lõpuks teada oma ema saatuse, kuid kas ta suudab peatada verise lahingu puhkemise Soome idapiiril?

Ema ja tütar Kirsti ja Katri Manninen naasevad, et tuua vaatajate ette järjekordne kvaliteetne põnevate lugude hooaeg. Kõik põhinäitlejad on tagasi, sealhulgas Emmi Parviainen, Hannu-Pekka Björkman, Sampo Sarkola, Katja Küttner, Olavi Uusivirta ja Jessica Grabowsky. Üks uus nägu sel hooajal on Eero Ritala, kahekordselt auhinnatud näitleja. Ta on kaasa teinud mitmetes Soome filmides ja telesarjades. Eero Ritala viimaste filmide hulka kuuluvad „Force of Habit“, „One Last Deal“, „Wonderland“, „Distractions“ ja „Headfirst“. Rolli eest mängufilmis „Fanatics“ sai Ritala parima meesnäitleja Jussi auhinna ja 2018. aastal autasustati teda Kuldse Venla auhinnaga rolli eest telesarjas „Onnela“.