Politsei leidis teadmata kadunud olnud reisiblogija surnukeha. Kahtlusaluste ring on väike

Ametivõimud teatasid pühapäeval, et nad leidsid Gabby Petito surnukeha Wyomingi osariigis asuvast Grand Tentoni rahvuspargist. See oli üks paljudest kohtadest, mida Gabby ja tema poiss-sõber Brian Laundrie reisil läänerannikule külastasid. Paar kajastas enda reisi videopildis, kirjutas TMZ.

FBI ei ole surnukehale veel DNA teste teinud, aga kõik viitab surnukeha juures just kadunud 22-aastasele reisiblogijale. Ka naise peret on leiust teavitatud, aga surma põhjust pole avaldatud.

Petito perekond arvab, et Brian on naise kadumise taga ning usuvad, et ta ei ole kadunud, vaid peidab end. Politsei sõnul mees veel kahtlusalune pole, aga on kindlasti huviisik. Nüüd otsitakse kõigele lisaks ka Brianit taga.