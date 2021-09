Ei viitsi kodus tööd teha? Viis soovitust, mis aitavad kodukontori inimesel järje peal püsida

Pilveteenused

Praegune aeg on kahtlemata näidanud, et korraliku failihaldussüsteemi kasutamine on olulisem kui kunagi varem, kuna inimesed on eri paigus ja füüsiliselt kokku saadakse harva. Seega tuleb teha tööasju digitaalselt.

„Selleks, et kõigil töötajatel oleks võimalik faile ühes konkreetses kohas hoiustada ja et need alati kättesaadavad oleks, tuleb kahtlemata võtta kasutusele üks kvaliteetne pilveteenus. Milline täpselt kellele sobib, sõltub muidugi väga palju inimese enda eelistustest, kuid kahtlemata ei pea pettuma näiteks Google Drive’i või Dropboxi teenustes,“ rääkis Aasma.

LastPass

Lisaks failide hoiustamisele on äärmiselt oluline ka nende kaitse. Ekspertide hinnangul on küberpätid pandeemia ajal palju aktiivsemaks muutunud, kuna inimesed veedavad enda arvutites ja muudes nutiseadmetes palju rohkem aega.

„Siinkohal on minu soovituseks LastPass. Tegemist on väga populaarse ja hinnatud paroolihalduriga, mida saab kasutada nii nutitelefonis, sülearvutis kui ka tahvelarvutis. See tähendab, et haldurisse pandud paroolid on alati ligipääsetavad. Lisaks aitab haldur pakkuda kasutajale turvalisi paroole, mida on pahalastel raskem murda,“ sõnas Aasma.

Nutiseadmed

Aasma sõnul tuleks lisaks rakendustele vaadata üle ka kodus olevad nutiseadmed ja ka need tööasjade ajamiseks kasutusse võtta. Seda lihtsal põhjusel, et kodust töötades on asukoha vahetamine keeruline, kui näiteks tekib soov kuskil mujal tööd edasi teha, et keskkonda vahetada.

„Miks mitte näiteks võtta kätte nutitelefon ja teha lihtsamat meilivahetust hoopis diivanilt. Tänapäeva nutitelefonide ekraanid on juba sedavõrd suureks läinud, et kirjutada ja lugeda saab nende pealt väga edukalt. Galaxy Z Fold3 nutitelefoni volditav ekraan on isegi eriti suur, seega saab selle peal soovi korral väga mugavalt ka mitu rakendust üksteise kõrvale asetada ja mitut asja korraga teha,“ rääkis Aasma.

Asana