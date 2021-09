Tahad oma volditavast telefonist maksimumi võtta? Võimalused, mille peale ise ei tule

Volditavate telefonide üheks oluliseks eeliseks on see, et nende ekraani saab kasutada nii-öelda kahes osas – ühed rakendused on ühel ekraani poolel ja teised teisel. Kuigi esmapilgul võib see ebavajalik tunduda, on Multi-Active Window funktsioonil palju kasulikke omadusi, mis hõlbustab nii töötegemist kui ka muud asjaajamist.

Pangaülekanded

Telefonist pangaülekannet teha või mõnda arvet maksta on ülitüütu, kuna pidevalt tuleb rakenduste vahel liikuda, et arve info pangaäppi korrektselt sisestada. Kui laekunud arve on veel PDF-vormis (mida ta tavaliselt on), siis ei pruugi alati saada näiteks kontonumbrit sealt ümber kopeerida ja see tuleb käsitsi sisestada.

„Kümme korda akende vahetamine on tülikas ja lõppkokkuvõttes suurendab see võimalust sisestada kontonumber hoopis valesti. Kui aga ühel ekraani poolel on arve lahti ning teisel mobiiliäpp, saab ülekande info kiirelt ja mugavalt sisestada,“ rääkis Aasma.

Sportimine

Tänapäeva nutividinad on väga paljudele inimestele sportimisel asendamatuks abimeheks. Nutikellad mõõdavad pulssi ja läbitud kilomeetreid, salvestavad trenni teekonna ning oskavad teha veel mitmeid asju – näiteks rakenduse Samsung Health Monitor abil saab jälgida isegi oma vererõhku, südame elektrokardiogrammi ja vere hapnikusisaldust. Volditava telefoni omanikule tuleb seade eriliselt appi siis, kui omanik armastab tegeleda näiteks rattasõidu, kanuutamise või mõne muu abivahendiga looduses liikumisega.

„Tervisejooksjad jälgivad peamisi funktsioone ilmselt kellast, aga näiteks rattatreeningul kasutavad paljud harrastussportlased sõidu ajal lenkstangi külge kinnitatud telefoni, mis näitab neile teekonna kaarti, mõõdab liikumiskiirust ja võib-olla kuvab terviseinfot. Arusaadavalt ei mahu kogu info ühele ekraanile, kuid kiire sõidu ajal on mobiiltelefoni käsitsemine ohtlik,“ sõnas Aasma. „Näiteks Samsung Galaxy Fold3 puhul on 7,6-tolline ekraan piisavalt suur, et jagada see kaheks ja kuvada eri pooltele erinev info.“