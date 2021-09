Uuring: volditavate telefonide puhul kardetakse ekraani kahjustada, kuigi see on telefoni kõige kaitstum osa

„See on tõesti päris huvitav uuringu tulemus, et inimesed kardavad ekraani pärast. 49 protsenti vastanutest ütles, et kui telefoniga tuleks tasuta kaasa ekraanikindlustus, siis paneks see neid suurema tõenäosusega just volditavat telefoni ostma. Tegelikult on volditava telefoni ekraan nagunii hoopis rohkem kaitstud, sest kokku volditult ei saa miski sellele ju ka kahju teha,“ selgitas Samsung Eesti mobiilidivisjoni juht Antti Aasma.

Kui tavatelefoni puhul on ekraanide purunemise põhjuseks tihti olukorrad, kus seade kukub näiteks laualt maha või lihtsalt käte vahelt välja, siis volditavad telefonid on selliste olukordade vastu märksa paremini turvatud, kuna ekraan on lihtsalt telefoni sees peidus. Samsung Z Fold3 ja Z Flip3 volditavatel mudelitel on ka välised ekraanid, kuid need on tavapärasest väiksemad ning seadetele saab alati lisaks muretseda kaitsekaaned, nagu on soovitatav teha ka tavamudelite puhul.