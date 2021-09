Volditavad nutitelefonid on loodud kaasaegsete ärijuhtide ja trenditeadlike mobiilikasutajate vajadusi silmas pidades

Vaatamata telefoni headele pildistamisomadustele on Aasma sõnul seade mõeldud eeskätt siiski trendikale äriinimesele, kes peab olema infoga kursis ja suhtlemisvalmis ükskõik kus viibides. Kartma ei pea sedagi, nagu oleks uus tehnoloogia õrn. Galaxy Fold3 liikuvad osad on loodud vastu pidama.

Seda, et telefoni aku ka kõige intensiivsema kasutuse juures kiirelt tühjaks saab, ei pea kartma. Galaxy Fold3 korpus peidab endas võimsat 4400 mAh akut, mis toetab ka Samsungi kiirlaadimist. Boonusena on telefonil viiest erinevast kaamerast koosnev kaamerasüsteem, mis pakub kõiki Samsungi tipptelefonide võimalusi lainurkkaamerast kuni telefotokaamerani.

„Volditava telefoni potentsiaali maksimaalseks ära kasutamiseks on telefonil mitmeid funktsioone. Näiteks laseb Multi-Active Window lahendus korraga ekraanile asetada mitu eri rakendust ja neid mugavalt samal ajal kasutada. See on väga mugav näiteks ärivaldkonna inimestele, kes on pidevas liikumises, aga peavad oma kaasaskantavas seadmes korraga mitut tabelit, graafikut või muud rakendust vaatama ja kasutama,“ selgitab Samsungi mobiilivaldkonna juht Antti Aasma.

Samsung Galaxy Fold3 võib julgelt pidada volditavate telefonide lipulaevaks. Tegemist on raamatuga sarnaneva telefoniga, mida saab lahti voltida ja kasutada justkui väikest tahvelarvutit. Kiirete tööülesannete tegemiseks või kõnedele vastamiseks pole vaja telefoni lahti teha, sest selle välimine külg on samuti ekraan ja telefon on lihtsasti kasutatav ka kokkupandult. Kui aga ekraan lahti voltida, avanevad võimalused, mida traditsioonilised telefonid pakkuda ei suuda.

Maailmas on volditavate telefonide etaloniks saanud Samsungi telefonid, mis on ühtaegu võimsad, mitmekülgsed ja stiilsed. Samsungi volditavate telefonide kategoorias on kaks eriilmelist nutitelefoni – Galaxy Fold3 ja Galaxy Z Flip3 –, mis on mõeldud erinevatele kasutajatele.

„Telefoni hinged on ehitatud CAM-mehhanismiga, mis laseb telefoni mitte ainult kinni ja lahti voltida, vaid ka näiteks pooleldi lahti voltida, et selle saaks pildi tegemiseks või videokõne pidamiseks mugavalt lauale asetada. Teiseks on hingesüsteem varustatud ülipisikeste harjakestega, mille ülesandeks on hinge vahelt puru ja tolmu ära pühkida, et telefoni kasutamise rõõmu pikaks ajaks jätkuks,“ sõnab Aasma.

Telefon kui moodne puudritoos

Volditavate telefonide tooteperekonna eriline liige on aga horisontaalselt kokkumurtav telefon Galaxy Z Flip3, mis sobib eeskätt neile, kes hindavad telefoni juures selle väiksust ja mugavust nii kaasas kandmisel kui ka käes hoidmisel. Galaxy Z Flip3 voldib end kokku justkui puudritoos, mis on iga naisterahva käekotis. Suuruselt ja kujult ongi Z Flip3 puudritoosi sarnane, mistõttu mahub ta ka kõige väiksemasse ridiküli ja seda saab mugavalt kaasa võtta nii teatrisse kui ka loodusmatkale.

„Esimene reaktsioon telefoni nähes on kindlasti, et see sobib pigem naistele, kuid miks ei võiks seda kasutada ka mehed? Sellegi telefoni arenduse puhul on Samsung teinud funktsiooni Flex Mode loomisel tihedat koostööd Google’iga, et mitut rakendust telefoni ekraanil mugavalt kasutada,“ räägib Aasma.

Seadmel on 6,7-tolline FHD+ Dynamic AMOLED ekraan, kaks 12 MP kaamerat, üks 10 MP selfikaamera ja väike 1,9-tolline Super AMOLED ekraan, millelt on võimalik vaadata teavitusi. Seega on telefonil oma kompaktsuse juures olemas kõik, mida vaja. Samsung lähtus disaini loomisel kasutajate vajadusest ja praeguseks on Galaxy Z Flip3 telefonist saanud paljude lemmik, mis püüab oma eksklusiivse välimusega pilke, ent pakub lisaks efektsele välimusele ka praktilist funktsionaalsust.

„Viimase kümne aasta jooksul on tippklassi nutitelefonide turg pidevalt kasvanud ja näeme, et inimesed soovivad mitmekesist valikut. Aina enam tehakse telefoni valik vastavalt personaalsetele vajadustele ja elustiilile. Mõnele on tähtis väga kvaliteetne kaamera, mõnele suur aku mahutavus, mõni soovib suurt ekraani, mida saab lahti voltida. Meie soov on teha inimeste elu võimalikult lihtsaks ja hoida valikut sellisena, et igaüks leiaks just endale sobiva seadme,“ selgitab Aasma.