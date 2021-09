Tõenäoliselt pole järelkärul seisvas väikeses valvekompleksis mitte ainult eri suundades vaatavad ja suumitavad turvakaamerad, vaid veel nii mõnedki muud kõrgtehnoloogilised andurid, mis fikseerisid ka droonilennu. On selge, et tulevane president on oma elukohas Tartumaal juba praegu hästi kaitstud nagu tulevasele riigipeale kohane. Arvestades õhukonvektorit valvekompleksi välisseinas, on see talvisel ajal õhksoojuspumbaga köetav ja kuumal suvepäeval jahutatav – seega võib väike ruum olla ka mehitatud.