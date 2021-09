VIDEO | Miks pälvib kadunuks jäänud reisiblogija nii palju tähelepanu?

Wyomingi osariigis asuvast Grand Tentoni rahvuspargist leiti noore naise surnukeha. Suure tõenäosusega on see augustis kaduma läinud 22-aastane Gabby Petito. Ainuüksi Ameerika Ühendriikides kaob aastas sadu tuhandeid inimesi, kellest kümned tuhanded jäljetult. Suure tähelepanu keskmesse satuvad aga ainult üksikud juhtumid. Vaata videost, mis põhjustel osutus just Petito kadumine viraalseks.