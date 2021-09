Gameboy Tetris avameelselt elust ja soolokarjäärist: juba ammu tundsin, et meie maitsed ei klapi iga kord bändiga

"30 minutit taevas" uue osa külaliseks on sel korral Gameboy Tetris ehk Pavel Botšarov, kes jõuliselt oma esimese soololooga "Incognito" 5MIINUSE varjust välja on murdmas. Brigittele paljastab mees, miks see nii on ja tunnistab, et juba lapsena ei kujutanud ette, et ta muud, kui muusikuametit peaks.