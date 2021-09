Uskumatu hind! Varalahkunud Amy Winehouse'i viimasena kantud lavariietus läheb oksjonile

Grammy-auhinna võitja roheline ja must minikleit, mis on disainitud tema stilist Naomi Perry poolt, läheb Amy Winehouse'i sihtasutuse nimel müügiks. Winehouse'i sihtasutuse eesmärk on inspireerida lapsi ja noori.

"Back to Black" singli laulja Amy perekond on otsustanud korraldada oksjoni tema isiklikele esemetele, kus on ka teisi disainrõivaid, kotte jms, et koguda raha sihasutuse jaoks. Muu hulgas on kleitide seas ka tema riietus, mida ta enne surma kandis Belgrade'is, Serbias 2011. aasta juunis. Kleidi eeldatavaks hinnaks võib kujuneda 14 000 naela.