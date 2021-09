Superstaarisaatesse kandideerinu: austust saatemeeskonnal ja kohtunikel noorte vastu pole. Nad lihtsalt teenivad raha!

Kui eelmisel nädalal küttis sotsiaalmeedias kirgi Eesti-Soome lauljatari Sara Kaelepi "Eesti otsib superstaari" saatest välja jäämine, siis nüüd süüdistab ekraanilt vilksamisi läbi käinud tiktokker staarisaate meeskonda ja kohtunikke austuse puudumises ja rahaahnuses. Muu hulgas ka selles, et saade on skriptitud ehk kohtunike otsused ja sündmused on valdavalt ette kirjutatud. Kuidas kommenteerib süüdistusi TV3?