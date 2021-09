Maleäss kaebas Netflixi valeinfo levitamise eest kohtusse

Hagi viitab stseenile sarja viimasest episoodist, kus öeldi, et Nona, kes on praegu 80, ei ole kunagi meeste vastu võistlustel malet mänginud. Dokumendi kohaselt oli Nona 1968. aastaks, ajaks, mil episood toimus, mänginud vähemalt 59 mehe vastu, kirjutas BBC.

Netflix aga ise ütleb, et hagil pole alust. Neil on Nona ja tema värvika karjääri vastu suur austus, aga nad kavatsevad end iga hinna eest kohtus kaitsta.

Viimases episoodis mainib kommentaator Nona Gaprindashvililt, kui ta kirjeldab Harmonit: "Ainuke unikaalne asi tema juures, päriselt, on tema sugu. Ja Venemaal pole ka see unikaalne. Loomulikult on ka Gaprindashvili, aga tema on naiste maailmameister ja pole kunagi meeste vastu mänginud."