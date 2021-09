Daniel Craig: James Bond ei peaks olema naine

Daniel Craig, kes lõpetab filmiga "No Time To Die" James Bondi osatäitmise, sõnas, et uus agent 007 ei peaks olema naine, vaid neile peaks tehtama paremad rollid, kirjutas DailyMail.

Craig on nüüd üks mitmest meelelahutusmaailma tegijast, kes on rääkinud vastu ideele, et James Bond peaks olema naine. Näitlejaga on sama meelt ka frantsiisi produtsent Barbara Broccoli.

Daniel Craig ütles intervjuus The Radio Timesile: "Naiste ja etniliselt vähemusgruppidesse kuuluvate näitlejate jaoks peaksid olema paremad rollid. Miks peaks naine mängima James Bondi, kui nende jaoks peaksid olema saadaval sama head rollid kui James Bond, aga mis on täpselt neile kirjutatud?"

Ka endine Bondi-tüdruk Halle Berry on sama meelt, öeldes 2017. aastal: "Sellel tegelasel on sügav ajalugu, mis pärineb Ian Flemingi teostest. Ma ei usu, et Bondi saaks naiseks muuta."

Filmisaaga produtsent Barbara Broccoli ütles 2019. aastal: "Me peame tegema filme naistest ja nende lugudest, aga me peame looma naiskaraktereid, mitte muutma meestegelased naisteks."

"No Time to Die" on esimene film, mis tutvustab esimest naissoost 00-agenti, keda mängib Lashana Lynch. Just selle tõttu on hakanud levima kuuldused, et uus James Bond saabki olema naine.

Juba aastaid on räägitud sellest, kellest saab uus agent 007 ning mida aeg edasi, seda kindlamaks muutub tõenäosus, et uus James Bond ei ole enam valge mees. Number üks kandidaat on praegu "Kiirete ja vihaste" frantsiisis kaasa löönud Idris Elba.