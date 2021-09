Lenna Kuurmaa sissetungijast: mina sõidutaks ta metsa, Lauri lööks maha

Lenna kirjutas Instagramis, et möödunud ööl käis rebane nende kanu tapmas. "Täna öösel ärkasin kella nelja paiku, sest välisuks paugatas. Viie minuti pärast kuulsin pimedas mustavas öös kanade kaeblevat hüüdu. Pilt oli selge. Rebane. Läksin uksele, Lauri paistis juba telefoni valgust sähvides kanalasse. Selleks ajaks oli jõudnud rebane ära viia neli noorkana ja murda ühe noore muneja kana, kes veel lebas õuealal. Üks suur kukk parasjagu võitles rebasega, kui Lauri lauta jõudis. Rebane oli aga nii kiire, et paari hüppega oli ta võrguga kaetud õuealast väljas ja läinud."

Maal elades on Lenna ikka ja jälle hommikul mõelnud, et kui ta kukelaulu ei kuule, siis äkki käis öösel rebane. Ta meenutas naabrimehe öeldut, kes oli enda kanalasse tunginud rebase viglaga surnuks löönud. "Meenus ka see, et kui rebane korra juba tee selgeks saab, tuleb ta uuesti, kuni kõik on murtud," kirjutas Lenna.