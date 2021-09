Kahtlusalune number üks? Politsei otsis läbi surnult leitud reisiblogija kallima kodu

Videos on näha, kuidas umbes tosin korrakaitsjat, kellest ühel oli ka FBI jope seljas, sõitsid North Portis asuva maja juurde, esitasid läbiotsimisorderi ning sisenesid majja. Kohaliku meedia sõnul nähti, kuidas Brian Laundrie vanemad pandi politseiautosse istuma, kirjutas The Guardian.

22-aastane Gabby Petito ja 23-aastane Brian Laundrie lahkusid juulis Floridast elamiseks ümberehitatud kaubikuga, et läänerannikul olevaid rahvusparke külastada. Utah politsei poolt avaldatud klipis on näha, kuidas paarikesel tekkis teepeal tüli ning Brian naasis 1. septembril üksinda North Portis asuvasse vanemate koju.

Juhtumi osas on tekkinud suur huvi vastuolu vahel, mida paar oma reisil sotsiaalmeedias kujutas ning detailide osas, mis on pärast Gabby kadumist ilmsiks tulnud.

Ametivõimud teatasid pühapäeval, et nad leidsid Gabby Petito surnukeha Wyomingi osariigis asuvast Grand Tentoni rahvuspargist. See oli üks paljudest kohtadest, mida Gabby ja tema poiss-sõber Brian Laundrie reisil läänerannikule külastasid. Paar kajastas enda reisi videopildis, kirjutas TMZ.

FBI ei ole surnukehale veel DNA teste teinud, aga kõik viitab surnukeha juures just kadunud 22-aastasele reisiblogijale. Ka naise peret on leiust teavitatud, aga surma põhjust pole avaldatud.

Petito perekond arvab, et Brian on naise kadumise taga ning usuvad, et ta ei ole kadunud, vaid peidab end. Politsei sõnul mees veel kahtlusalune pole, aga on kindlasti huviisik. Nüüd otsitakse kõigele lisaks ka Brianit taga.