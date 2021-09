Pärast räppar Kanye Westi uue albumi "Donda" ilmumist tuli päevavalgele fakt, et mees on oma laste ema Kim Kardashianit korduvalt nende abielu vältel petnud. Meediasse lekkisid kuuldused, et West oli suhte ajal kelkinud sõpradele, et magatab ka üht kuulsat lauljatari.