KLÕPS | Kodanikunime vahetanud blogija Mallukas sai kätte uue passi

Nüüd on Malluka uueks kodanikunimeks Mallu Mariann Treimann. "Ma vahetasin üks hommik enda eesnime ära. Lihtsalt ärkasin ja olin nagu what, mulle ei meeldi nimi Mariann. Ehk siis tegin avalduse ja nüüd on mul… Muu nimi! Okei, ma ei viitsinud kõiki meile vahetama hakata, seega on Mariann nüüd mu keskmine nimi," selgitas ta oma otsust.