Riik on võimetu! Presidendi kantselei ei saa Arnold Rüütlit aidata

OOTAVAD IKKA VEEL Ingrid ja Arnold Rüütel. RAIGO PAJULA

Ingrid ja Arnold Rüütli uue eramu ja arhiivihoone valmimise venimine aastast aastasse on kujunenud piinlikuks. Mida saaks riik omalt poolt teha, et aidata Rüütlitel viia lõpule ehitus, millega ehitaja on lootusetult jännis?