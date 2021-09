Tunnistas lõpuks üles! Boris Johnson avaldas, palju lapsi tal tegelikult on

USA telekanalile NBC antud intervjuus ei saanud Boris enam kuskile põgeneda. "Kas sul on kuus last?" küsis intervjueerija otse ning peaminister vastas jaatavalt. See tähendab seda, et tegemist on esimese korraga, kui mees on võtnud avalikult omaks 2009. aastal abieluväliselt sündinud tütre, kelle emaks on kunstikonsultant Helen MacIntyre.