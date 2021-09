"Seksi ja linna" staar suri vaid 57-aastaselt

Väljaandega TMZ rääkinud allikad kinnitasid, et näitleja oli enne surma saanud vähidiagnoosi, kuid pole kinnitatud, et just see on surma põhjuseks.

Tema poeg Nathen kirjutas Instagrami südantlõhestava järelehüüde, kus ta ütleb oma isale, et ta on õnnelik, et nad said nii palju asju koos teha, kuid nüüd on isa kord minna üksinda seiklema. "Ma armastan sind rohkem, kui sa suudaksid ette kujutada, ja ma olen õnnelik, et sul on nüüd lõpuks rahu," kirjutas Nathen.

Viimati nähti Garsonit avalikult juulikuus, kui ta tegi New Yorgis kaasa "Seks ja linna" uusversiooni "And Just Like That..." võtetel. Toona avaldatud paparatsofotod ei andnud mõista, et mehe tervisega midagi viga oleks.

Mitmed staarid, nende hulgas ka "Seksi ja linna" näitlejatarid Cynthia Nixon ja Kim Cattrall, on avalikult avaldanud Garsoni lähedastele kaastunnet. "Ta oli lõputult naljakas nii ekraanil kui ka päriselus," kirjutas Nixon.