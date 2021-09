Näitleja Liisa Pulk tunnistab ausalt: olin täiesti läbi põlenud, täiesti kokku jooksnud

Tema sõnul võib olla üsna kohutav vaadata laval näitlejat, kes ei suuda olla hetkes ja kelle mõte keerleb vaid selle ümber, kas ta on piisavalt tubli, et kõigile meeldida. „Näitlejana olin ma enne emaks saamist just sellises kohas. Täiesti läbi põlenud, täiesti kokku jooksnud,“ tunnistab kaheaastase Mona ema.

„Tunnen väga suurt tänu, et mul on kõik need 11 aastat olnud tööd rohkem, kui olen jaksanud ära teha. Aga see ongi tähendanud, et töötasin kõik need aastad ühegi puhkuseta,“ kirjeldab vabakutseline näitleja.