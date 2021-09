Astub Meghani varvastele? Kihlveokontorid arvavad, et Beatrice paneb tütrele nime, mis tekitab kuningakojas suurt segadust

Kuigi printsessil on võrdlemisi vabad käed tütrele nime valimises, siis kihlveokontor William Hilli favoriidiks on ikkagi Beatrice'i kuningannast vanaema nimi Elizabeth. Tegemist ei ole niisama klassikalise nimevalikuga, vaid mitmed märgid viitavad sellele, et printsess ja tema abikaasa Edorado Mapelli Mozzi on just selle kasuks otsustanud.

Nimelt on 2021. aasta olnud kuningannale vägagi tumedates toonides. Aprillis kaotas ta oma abikaasa prints Philipi ning mitmed sel aastal sündinud Elizabeth ll lapselapselapsed on saanud nime just lahkunud Philipi järgi. Seetõttu on vägagi tõenäoline, et Beatrice tahab nüüd just oma vanaema austada.

Samuti lisab antud nimevalikule vürtsi juurde ka fakt, et Beatrice'i nõbu prints Harry ja tema abikaasa Meghan panid selle suve alguses oma tütrele nimeks Lilibet. Tegemist on kuninganna levinud hüüdnimega ning vaatamata sellele, et USAs elavad Sussexi hertsog ja hertsoginna olid väidetavalt selleks Elizabeth ll luba küsinud, siis tekitas antud valik meedias ja kuuldavasti ka kuninglikus perekonnas suurt furoori.

Meedias on levinud ka kuuldused, et Meghani läbisaamine Beatrice'i ja Eugenie'iga pole kõige parem. Nimelt avalikustas Sussexi hertsoginna oma esimese raseduse Harry sugulastele just Eugenie pulmapäeval. Mitmeid kordi on Yorki printsessid üritanud erinevatel viisidel Meghanile tagasi teha ning tundub, et sõjakirvest pole siiani maetud.

Seetõttu on eriti tõenäoline, et just Beatrice oleks see, kes arvab, et tal on esimese lapselapsena õigus panna oma tütrele nimeks Elizabeth. See tähendaks aga seda, et väga väikese vanusevahega oleks kuningakojas kaks tüdrukut, kes kannavad vägagi sarnaseid nimesid.