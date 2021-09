Liina Kersna müüb maja Võrus: kinnistu saab kätte vähem kui 100 000 euroga

Nii eksklusiivset asukohta leiab harva! Suure aiaga maja paikneb erakordselt kaunis ja väärikas kohas vahetult Tamula järve promenaadi kõrval ning Kreutz­waldi pargi serval, otse lauluisa ausamba selja taga. Kinnistu müügihind on 99 000 eurot.

"Paraku vajab aga saja-aastane maja tõsist renoveerimist," selgitab Liina. "Hinnates reaalset olukorda, pean tunnistama, et oma praeguse ameti juures ei ole mul selliseks väljakutseks piisavalt aega pühenduda."

Liina leiab, et on vastutustundetu jätta sedavõrd kaunis ja silmatorkav koht hooleta: "Seega, raske südamega olen otsustanud anda selle võimaluse ja väljakutse edasi uuele, hoolivale, koha ilu ning ainulaadset väärikust hindavale omanikule."

Puitmaja on Liina sõnul elamiskõlbmatu ning majal on lammutamisluba. Kuulutusele on lisatud ka eskiisprojekt.