Läti muusikalegend Raimonds Pauls hindab kõrgelt Eesti lauljanna talenti

"Sofia on uskumatult hea džässlaulja. Ta on väga tugev laulja ja saab aru, mis on džäss," kiidab Pauls. "Lisaks ta oskab ennast laval väga hästi hoida. Minu arvates läks meie esinemine väga hästi, kõik oli väga kaunis."

"Läksime lava taha, kus oli klaver, istusime seal ja õppisime koos maestroga tema lugusid. See oli muhe," meenutab Sofia. "Siis mul oli tunne, et me kindlasti veel näeme ja musitseerime koos, kui olen lauljana küpsem. Ja nüüd see moment tekkiski – kakskümmend aastat hiljem!"