Liigub eluga edasi: Madeleine McCanni ema astus olulise sammu ja läks pärast 14 aastat tagasi tööle

Seda juhtumit ei ole veel 14 aastat pärast Madeleine kadumist lahendatud ning kuigi Kate ja tema abikaasa Gerry lubasid, et otsivad elu lõpuni oma tütart, siis on nad mõlemad nüüd päevatööle naasnud. "Kate on tagasi arstiametis. Ta aitab oma kohalikes haiglates, aga ta ei osale operatsioonidel," ütles peretuttav väljaandele The Sun.