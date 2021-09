AMETLIK | Wyomingi rahvuspargist leitud surnukeha kuulus kadunud reisiblogijale

Koroner tõendas, et Gabby Petito tapeti, aga ta ei andnud surma põhjust, kirjutas BBC.

Kui Wyomingi võimud leidsid pühapäeval Gabby kirjeldusele vastava surnukeha, siis langes politsei kahtlus temaga koos reisinud Brianile. Mees on end aga pidevalt võimude eest peitnud ning on ka nüüd ise kadunud. Ühe vihje kohaselt märgati teda Alabamas, aga see vihje ei ole kinnitust leidnud.