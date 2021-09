The Rolling Stones andis esimese kontserdi pärast Charlie Wattsi surma. Bändikaaslast peeti liigutavalt meeles

Väike soojenduskontsert toimus Massachusettsis asuvas Gillette'i staadionil ning kohal oli umbes 300 inimest, kirjutas BBC.

Laulja Mick Jagger pühendas esinemise 80-aastaselt surnud Charlie Wattsile.

"Tänane esinemine on märkimisväärne, sest see on esimene kontsert 59 aasta jooksul, mille oleme andnud ilma armsa Charlie Wattsita," ütles muusik. Igatseme Charlie't väga. Igatseme teda bändikaaslasena, igatseme teda sõbrana."

"Meil on Charlie'st palju mälestusi. Ja teie, kes te olete meid ka varem kuulamas käinud, usun, et ka teil on temast mälestusi. Loodame, et te mäletate teda samamoodi nagu meie."

Mick Jagger hakkas siis koos publikuga Charlie nime hõikama ja võttis siis õllest tseremoniaalse lonksu. Kitarrist Ronnie Wood haaras mikrofoni ja lisas: "Charlie, me palvetame sinu eest ja mängime sinu eest."

Charlie asemel võttis trummide taga koha Steve Jordan, muusik, kes on bändiga koostööd teinud 1980. aastatest. Bänd teatas juba varem, et Steve asendab USA tuuril Charlie Wattsi, kes paranes haigusest.

Esmaspäevane ainult kutsete alusel peetud kontserdil mängiti 15 lugu, alustades lauluga "Let's Spend the Night Together" ning mängimata ei jäänud ka hitid nagu "Tumbling Dice", "19th Nervous Breakdown" ning "(I Can't Get No) Satisfaction".

Kontsert toimus staadionile üles seatud suures telgis, mis on igapäevaselt koduks NFLi meeskonnale New England Patriots.