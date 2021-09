Politsei otsis Brianit esimest korda suurejooneliselt möödunud nädalavahetusel, kui tosinkond korrakaitsjat, kelle seas olid ka FBI, troonid ja koerad, otsisid mees Cartloni reservist. Politseile tulnud vihje kohaselt olla Brianit nähtud ka Alabamas, aga see vihje ei ole kinnitust leidnud.

Siiamaani on huviisik number üks jäänud tabamata.

Politsei on suunanud oma tähelepanu T. Mabry Carlton Jr'i mälestusreservaadi juurde, sest Briani vanemad ütlesid, et noormees 14. septembril sinna teel oli.

Kuna reservaadi pinnas on soine, siis on seda läbida raske. See on ka Briani otsimise keeruliseks teinud.