Gameboy Tetris sai presidendi kantseleist tähtsa kõne: ma tundsin, et see ei ole koht, kus öelda ei

Pavel tunnistab, et kõik koostööprojektid võtab ta vastu ning lükkab ka tagasi vaid koostöös tiimiga.

On aga mitmeid selliseid projekte, milles kaasalöömiseks ei motiveerigi tasu, vaid hoopis hea eesmärk. Näiteks sai Gameboy Tetris ühe väga tähtsa kõne presidendi kantseleilt, milles tehtud pakkumisest keelduda ei saanud. "Tundsin, et see ei ole koht, kus öelda "ei"," kirjeldas muusik.