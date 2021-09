Selgus südantlõhestav põhjus, miks Sarah Jessica Parker pole oma suud pärast ekraanipartneri surma avanud

Kuid paljudele fännidele torkas silma, et Garsoniga "Seksi ja linna" võtetel enim kokku puutunud näitlejatar Sarah Jessica Parker on otsustanud vaikida. Samal ajal, kui Kim Cattrall, Cynthia Nixon ja Kristin Davis kirjutasid sotsiaalmeediasse pikki järelehüüdeid, laiutas Carriet kehastanud Parkeri kontodel tühjus.

Nüüd on selgunud, et maailmakuulus näitlejatar on pidanud viimase nädala jooksul jätma hüvasti ka teise lähedase sõbraga. Möödunud neljapäeval lahkus meie hulgast Parkeri pikaaegne äripartner ja sõber George D. Malkemus.