Talumees meenutas kohtumist poolpalja Rihannaga: mul polnud õrna aimugi, kes ta on

"Ta oli minu jaoks täiesti tundmatu. Ma olin popmuusika osas täiesti teadmatuses," sõnas Graham intervjuus BBC Põhja-Iirimaa uudistele. Endine Ards ja North Down volinik abistas võttemeeskonnal kinni jäänud sõiduki tagasi liikuma, kui ta märkas, et barbadose laulja oli endalt riided seljast võtnud.

"Rääkisin kõigepealt võttemeeskonnaga ja ütlesin, et võtted on nüüd läbi ning siis pani Rihanna end taas riidesse, tuli minu juurde ning meil oli lühike, aga viisakas vestlus."

Muusikavideos paljudele silma jäänud tammepuu, mis sai kohalike seas nimeks "Rihanna tamm", on talumehe sõnul suremas. "We Found Love" aga võitis hiljem MTV muusikaauhindadel parima muusikavideo auhinna.

Alan Graham, kellele kuuluvale laudale on kirjutatud värss piiblist, sõnas, et Rihanna laul kummitas teda mõnda aega. "Kui ma kuskil käisin ja see laul mängima hakkas, siis tuli mul terve see situatsioon meelde."