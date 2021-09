FOTO | Sandra Daškova avaldas vastsündinud lapsest imearmsa pildi, kellele ta pani ka erilise nime

"Rikhart sündis augusti alguses ja koos minuga läbis ühe keeruka teekonna. Nii vahva, et tüdrukute seltskonnas on nüüd ka üks poisike," märgib Sandra, öeldes, et plikad ootasid vennakest väga. "Igal hommikul tulevad ja paitavad-musitavad oma vennakest nagu näeksid teda esimest korda," lisab ta.

Sandra on suhtes ettevõtja Roone Roostiga, neil juba on kaks last. 2019. aastal antud intervjuus meenutasid noored, kuidas nad kokku said ja milline oli toidublogija esimene rasedus.