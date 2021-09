Tulevane esileedi Sirje Karis Kadriorgu kolida ei kavatse: ma käin seal, kui on vaja

Ta lisab, et kui ta enam ei jaksa ning kõik hakkab üle jõu käima, sest ülesandeid on liiga palju, siis ta teeb oma järgmise otsuse. Muu hulgas toob Sirje välja, et abikaasast eemalolemises võib olla ka plusse. "Võib-olla selles ongi oma pluss, et ei ole iga päev pidanud koos olema. Iga taaskohtumine on tore ja jälle midagi andev," tõdeb ta.