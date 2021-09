Dramamama ja Laur Joamets annavad juba homme Tallinnas kontserdi

Juba homme esineb rokkbänd Telliskivi Loomelinnakus asuvas baaris Kivi Paber Käärid. Bänd astub teist korda avalikult üles uuenenud koosseisu, aga külalisena teeb kaasa ka endine kitarrist Laur Joamets, kes on hetkel USAst kodumaal käimas ning lavale on lubanud astuda ka endine trummar Ott Adamson .

“Meie kõige uuem album “Uphill Battle” ilmus just koroonaaja alguses, 2020. aasta aprillis. Plaanisime toona küll esitluskontserte ning Lauril olid lennupiletidki ostetud, kuid pandeemia lõi kõik plaanid segamini. Seda suurem on rõõm, et nüüd lõpuks saame ühiselt nii viimase plaadi kui ka varasemate albumite lugusid inimestele mängida,” räägib bändi solist Mikk Tammepõld .

“Mul on nii suur rõõm üle pika aja kodumaale tulla ning heade sõpradega taas pilli mängida. Viimasest korrast on liiga kaua möödas,” sõnab Laur Joamets.

Dramamama astub homme KPKs üles koosseisus Mikk Tammepõld (vokaal, kitarr), Laur Joamets (kitarr), Jörgen Pakkas (kitarr), Viljar Norman (bass) ning Jeremia Kangas (trummid) ja Ott Adamson (trummid). Piiratud kogus soodsamaid eelmüügipileteid hinnaga €18 on saadaval 311.ee veebipoes. Samuti on võimalik pääse soetada kohapeal hinnaga €20. Kontsert toimub vastavalt valitsuse kehtestatud reeglitele, osalemiseks on vajalik esitada tervisetõend. Kohapeal on võimalik teha kiirtest hinnaga €6.