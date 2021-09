Föderaalvõimud andsid Gabby Petito kallima osas välja vahistamiskäsu

Föderaalkohus andis Briani osas vahistamiskäsu, kuna ta kasutas ilma loata teise inimese pangakaarti. Orderil pole öeldud, et tegelik kaardi omanik on Gabby Petito, aga ega palju muid variante pole, kirjutas TMZ.

Lisaks sellele nõuab prokuratuur, et Laundrie vahistamisel hoitakse teda kohtuistungini vahi all ilma võimaluseta kautsjoni vastu vabaks saada, kuna ta on kogukonnale ohtlik.

Vaevalt kellegi krediit- või pangakaardi varastamine avalikkust ohustab, mis tähendab, et prokuratuuri nõudmine viitab, et Brianit kahtlustatakse millegi julmema tegemises. Dokumentides viidatakse ka asjaolule, et Brian Laundrie on tõsine lennurisk.