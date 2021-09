Ratsa rikkaks? Merylin Nau paljastas, kui palju ta edaspidi Instagrami postituste eest raha küsima hakkab

"Tootetutvustusi ma tegema ei hakka. Kui esmapilgul tundub uus toode huvitav, aga koostöö tegemise ajal selgub, et pole päris mulle, siis annan ka enda väga adekvaatse, ausa ja otsekohese arvamuse," selgitab Nau ning lisab, et tema ei vastuta, kui antud brändile tema arvamus ei peaks meeldima.

"Rannamaja" staar on loonud mitu erinevat paketti, mille vahel koostööpartnerid saavad valida. Naise sõnul on turundus tema kirg, kuid hinnad on üsna krõbedad. Näiteks algab Instagrami reklaampostituste hinnad alates 800 eurost, kuid tasud küündivad ka lausa viiekohaliste arvudeni.